Сампдория - Удинезе: 22 января 2023 смотреть онлайн
Сампдория
Генуя
-:-

Сампдория - Удинезе: 22 января 2023 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 19 тур

Серия А,

Италия
22 янв. 2023, -:- МСК
22.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

05.03.2022 05 марта 2022 сб 17:00
Удинезе
2 : 1
Сампдория
05.03.2022 05 марта 2022 сб 17:00
Удинезе
2
Сампдория
1
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Сампдория
3 : 3
Удинезе
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Сампдория
3
Удинезе
3
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Сампдория
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Удинезе
0
Сампдория
1
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
Сампдория
2
Удинезе
1
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Удинезе
1 : 3
Сампдория
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Удинезе
1
Сампдория
3
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
Сампдория
2
Удинезе
1
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:00
Сампдория
4 : 0
Удинезе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 20:00
Сампдория
4
Удинезе
0
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Удинезе
1 : 0
Сампдория
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Удинезе
1
Сампдория
0
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2
Удинезе
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Удинезе
4 : 0
Сампдория
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Удинезе
4
Сампдория
0
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Сампдория
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Удинезе
1
Сампдория
1
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Сампдория
0 : 0
Удинезе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Сампдория
0
Удинезе
0
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Сампдория
2
Удинезе
0
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Удинезе
1
Сампдория
0
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Удинезе
1 : 4
Сампдория
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Удинезе
1
Сампдория
4
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Сампдория
2 : 2
Удинезе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Сампдория
2
Удинезе
2
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:45
Удинезе
3 : 3
Сампдория
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:45
Удинезе
3
Сампдория
3
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 21:00
Сампдория
3 : 0
Удинезе
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 21:00
Сампдория
3
Удинезе
0
05.05.2013 05 мая 2013 вс 13:30
Удинезе
3 : 1
Сампдория
05.05.2013 05 мая 2013 вс 13:30
Удинезе
3
Сампдория
1
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 21:00
Сампдория
0 : 2
Удинезе
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 21:00
Сампдория
0
Удинезе
2

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