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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 45
Рамирес 75
2:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Несторовски 29
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
24 нояб. 2019, 20:00 МСК
24.11.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
45'
45'
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
75'
75'
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
7
Линетти
Карол Линетти
18
Торсби
Мортен Торсби
4
Виейра
Роналду Виейра
10
Ригони
Эмилиано Ригони
17
Капрари
Джанлука Капрари
26
Лери
Мехди Лери
Удинезе
мин
8
Яяло
Мато Яяло
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
29'
29'
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
3
Самир
Самир
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик