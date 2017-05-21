Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 5
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 64
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
21 мая 2017, 16:00 МСК
21.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
30
Фелипе
Фелипе
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
5
Данило
Данило
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
99
Балич
Андрия Балич
60
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
77
Теро
Сирил Теро
5'
5'
61
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
1
Карнезис
Орестис Карнезис
53
Аднан
Али Аднан
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
26
Кумс
Свен Кумс
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
23
Джуричич
Филип Джуричич
54
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
18
Прат
Деннис Прат
77
8
Баррето
Эдгар Баррето
82
9
Муриэль
Луис Муриэль
64'
64'
90
14
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
16
Линетти
Карол Линетти
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
47
Будимир
Анте Будимир