Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Ахмат
ЦСКА
Ювентус
Барселона
Локомотив
ПСЖ
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Тоттенхэм VS Саутгемптон
Поделиться:
Тоттенхэм - Саутгемптон: 09 февраля 2022 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Саутгемптон: 09 февраля 2022 смотреть онлайн
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
9 февр. 2022, 22:45 МСК
9.02.2022, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2 : 5
Тоттенхэм
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
5
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Тоттенхэм
3 : 2
Саутгемптон
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Тоттенхэм
3
Саутгемптон
2
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Тоттенхэм
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
1
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 1
Тоттенхэм
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
1
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:00
Тоттенхэм
3 : 1
Саутгемптон
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:00
Тоттенхэм
3
Саутгемптон
1
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Саутгемптон
1 : 1
Тоттенхэм
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
1
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
15:30
Тоттенхэм
5 : 2
Саутгемптон
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
15:30
Тоттенхэм
5
Саутгемптон
2
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:15
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:15
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
28.12.2016
28 дек. 2016
ср
22:45
Саутгемптон
1 : 4
Тоттенхэм
28.12.2016
28 дек. 2016
ср
22:45
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
4
08.05.2016
08 мая 2016
вс
15:30
Тоттенхэм
1 : 2
Саутгемптон
08.05.2016
08 мая 2016
вс
15:30
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
2
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 2
Тоттенхэм
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Саутгемптон
0
Тоттенхэм
2
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
14:45
Саутгемптон
2 : 2
Тоттенхэм
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
14:45
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
2
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:05
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:05
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
0
23.03.2014
23 марта 2014
вс
16:30
Тоттенхэм
3 : 2
Саутгемптон
23.03.2014
23 марта 2014
вс
16:30
Тоттенхэм
3
Саутгемптон
2
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
16:30
Саутгемптон
2 : 3
Тоттенхэм
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
16:30
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
3
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:30
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:30
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
0
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Тоттенхэм
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
2
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
19 апреля, 13:25