Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 17
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2020, 18:00 МСК
1.01.2020, 18:00 МСК
среда
Составы
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
17'
17'
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
10
Адамс
Чарли Адамс
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Обафеми
Майкл Обафеми
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
24
Орье
Серж Орье
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
27
Моура
Лукас Моура
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
20
Алли
Деле Алли
90
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
39
Танганга
Джафет Танганга
8
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
29
Скипп
Оливер Скипп
11
Ламела
Эрик Ламела