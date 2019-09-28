Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Н'Домбеле 24
Кейн 43
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 39
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
28 сент. 2019, 17:00 МСК
28.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
24'
24'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
43'
43'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
20
Алли
Деле Алли
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура
Саутгемптон
мин
28
Ганн
Ангус Ганн
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
39'
39'
90
Запасные
41
Льюис
Гарри Льюис
43
Валери
Ян Валери
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
38
Дансо
Кевин Дансо
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Обафеми
Майкл Обафеми