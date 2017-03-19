Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 14
Алли 33
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Уорд-Проус 52
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
19 марта 2017, 17:15 МСК
19.03.2017, 17:15 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
14'
14'
86
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
33'
33'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
78
7
Сон
Хын-Мин Сон
75
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс
9
Янссен
Венсан Янссен
Саутгемптон
мин
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
80
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
52'
52'
90
11
Тадич
Душан Тадич
69
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
32
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес