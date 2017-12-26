Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 22
Кейн 39
Алли 49
Сон 51
Кейн 67
5:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Буфал 64
Тадич 82
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
26 дек. 2017, 15:30 МСК
26.12.2017, 15:30 МСК
вторник
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
49'
49'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
51'
51'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
22'
39'
67'
22', 39', 67'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
19
Буфал
Софьян Буфал
64'
64'
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
26
Пье
Жереми Пье
8
Дэвис
Стивен Дэвис
11
Тадич
Душан Тадич
82'
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини