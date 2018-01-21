Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Санчес 15
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 18
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
21 янв. 2018, 19:00 МСК
21.01.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
8
Дэвис
Стивен Дэвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
19
Буфал
Софьян Буфал
Тоттенхэм
мин
13
Ворм
Михел Ворм
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
15'
15'
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
18'
18'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
2
Триппьер
Киран Триппьер
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
21
Фойт
Хуан Фойт
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела