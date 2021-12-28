Саутгемптон - Тоттенхэм: 28 декабря 2021 смотреть онлайн

Саутгемптон
Саутгемптон
-:-

Саутгемптон - Тоттенхэм: 28 декабря 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2021, 18:00 МСК
28.12.2021, 18:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Саутгемптон
2 : 5
Тоттенхэм
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
5
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Тоттенхэм
3 : 2
Саутгемптон
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Тоттенхэм
3
Саутгемптон
2
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Тоттенхэм
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
1
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 1
Тоттенхэм
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:00
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
1
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:00
Тоттенхэм
3 : 1
Саутгемптон
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 23:00
Тоттенхэм
3
Саутгемптон
1
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Саутгемптон
1 : 1
Тоттенхэм
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 19:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
1
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 15:30
Тоттенхэм
5 : 2
Саутгемптон
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 15:30
Тоттенхэм
5
Саутгемптон
2
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:15
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:15
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
28.12.2016 28 дек. 2016 ср 22:45
Саутгемптон
1 : 4
Тоттенхэм
28.12.2016 28 дек. 2016 ср 22:45
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
4
08.05.2016 08 мая 2016 вс 15:30
Тоттенхэм
1 : 2
Саутгемптон
08.05.2016 08 мая 2016 вс 15:30
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
2
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 2
Тоттенхэм
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Саутгемптон
0
Тоттенхэм
2
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 14:45
Саутгемптон
2 : 2
Тоттенхэм
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 14:45
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
2
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:05
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:05
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
0
23.03.2014 23 марта 2014 вс 16:30
Тоттенхэм
3 : 2
Саутгемптон
23.03.2014 23 марта 2014 вс 16:30
Тоттенхэм
3
Саутгемптон
2
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 16:30
Саутгемптон
2 : 3
Тоттенхэм
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 16:30
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
3
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:30
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:30
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
0
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 18:00
Саутгемптон
1 : 2
Тоттенхэм
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 18:00
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
2

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