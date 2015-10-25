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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Томь VS Балтика
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Томь - Балтика: 25 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Томь - Балтика: 25 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 18 тур
ФНЛ,
18 тур
Россия
25 окт. 2015, 12:00 МСК
25.10.2015, 12:00 МСК
воскресенье
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0
Балтика
1
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
12:00
Томь
0 : 0
Балтика
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
12:00
Томь
0
Балтика
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Балтика
1 : 0
Томь
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Балтика
1
Томь
0
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
Томь
1 : 1
Балтика
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
Томь
1
Балтика
1
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
12:00
Томь
1 : 0
Балтика
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
12:00
Томь
1
Балтика
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
2
Томь
1
10.05.2016
10 мая 2016
вт
20:00
Балтика
0 : 3
Томь
10.05.2016
10 мая 2016
вт
20:00
Балтика
0
Томь
3
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
Томь
2
Балтика
1
03.05.2015
03 мая 2015
вс
11:30
Томь
0 : 1
Балтика
03.05.2015
03 мая 2015
вс
11:30
Томь
0
Балтика
1
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 2
Томь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
18:00
Балтика
1
Томь
2
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
Балтика
1 : 3
Томь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
Балтика
1
Томь
3
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 2
Балтика
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
15:00
Томь
2
Балтика
2
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25