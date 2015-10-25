Томь - Балтика: 25 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
2:1

Томь - Балтика: 25 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
25 окт. 2015, 12:00 МСК
25.10.2015, 12:00 МСК
воскресенье
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0
Балтика
1
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 12:00
Томь
0 : 0
Балтика
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 12:00
Томь
0
Балтика
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Балтика
1 : 0
Томь
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Балтика
1
Томь
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 15:00
Томь
1 : 1
Балтика
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 15:00
Томь
1
Балтика
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 12:00
Томь
1 : 0
Балтика
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 12:00
Томь
1
Балтика
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
2
Томь
1
10.05.2016 10 мая 2016 вт 20:00
Балтика
0 : 3
Томь
10.05.2016 10 мая 2016 вт 20:00
Балтика
0
Томь
3
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
Томь
2
Балтика
1
03.05.2015 03 мая 2015 вс 11:30
Томь
0 : 1
Балтика
03.05.2015 03 мая 2015 вс 11:30
Томь
0
Балтика
1
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Томь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 18:00
Балтика
1
Томь
2
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 19:30
Балтика
1 : 3
Томь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 19:30
Балтика
1
Томь
3
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 15:00
Томь
2 : 2
Балтика
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 15:00
Томь
2
Балтика
2

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30 марта 2019, 21:25