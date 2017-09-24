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Балтика VS Томь
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Балтика - Томь: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
2:1
Балтика - Томь: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 15 тур
ФНЛ,
Россия
24 сент. 2017, 18:00 МСК
24.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
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События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
19:00
Балтика
4 : 0
Томь
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
19:00
Балтика
4
Томь
0
17.07.2021
17 июля 2021
сб
14:00
Томь
1 : 0
Балтика
17.07.2021
17 июля 2021
сб
14:00
Томь
1
Балтика
0
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
0
Томь
1
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0
Балтика
1
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
12:00
Томь
0 : 0
Балтика
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
12:00
Томь
0
Балтика
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Балтика
1 : 0
Томь
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Балтика
1
Томь
0
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
Томь
1 : 1
Балтика
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
Томь
1
Балтика
1
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
12:00
Томь
1 : 0
Балтика
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
12:00
Томь
1
Балтика
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
2
Томь
1
10.05.2016
10 мая 2016
вт
20:00
Балтика
0 : 3
Томь
10.05.2016
10 мая 2016
вт
20:00
Балтика
0
Томь
3
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
Томь
2
Балтика
1
03.05.2015
03 мая 2015
вс
11:30
Томь
0 : 1
Балтика
03.05.2015
03 мая 2015
вс
11:30
Томь
0
Балтика
1
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 2
Томь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
18:00
Балтика
1
Томь
2
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
Балтика
1 : 3
Томь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
19:30
Балтика
1
Томь
3
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 2
Балтика
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
15:00
Томь
2
Балтика
2
Новости
Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену
#РПЛ
03 декабря 2021, 16:42
В русской провинции тоже бывают суперголы: игрок «Томи» забил прямым ударом с углового 🔥
#Томь
21 ноября 2021, 17:27
У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 144 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек
#Артем Дзюба
29 октября 2021, 21:03
Последний день в ФНЛ: «Нижний Новгород» вышел в вышку, а стыков не будет – там некому играть
#ФНЛ
15 мая 2021, 15:15
Защитник отыграл 40 минут в воротах в матче ФНЛ. Основной вратарь удалился, а других не было
#Илья Зуев
15 ноября 2020, 19:54
Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года
#Павел Погребняк
07 ноября 2020, 15:06
Что такое субаренда в футболе? Это нормально? Так «Томь» взяла канадца
#Ричлорд Эннин
16 октября 2020, 18:30
Он управлял перестройкой «Зимней вишни», дал взятку при проверке здания и скрывался в Европе после пожара
#Вячеслав Вишневский
30 мая 2020, 18:45
#
Новости матча
ЦСКА – «Спартак» и другие пары 1/4 финала Кубка России
04 марта, 16:37
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
02 ноября 2021, 19:27
Стадион в Калининграде сделал своим талисманом бетонную сваю. И объяснил выбор ее надежностью
22 октября 2021, 18:46
Игнашевич – главный тренер «Балтики»
02 октября 2021, 22:26
«Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, которое дает право сыграть в стыковых матчах. У клуба нет лицензии РПЛ
15 мая 2021, 14:57
РФС отказал в лицензии «Оренбургу» и «Алании», но выдал ее «Крыльям», «Балтике» и «Торпедо»
12 мая 2021, 13:46
Тренер «Алании» ударил судью после матча с «Томью»
28 февраля 2021, 13:28
Кержаков станет тренером «Томи». Он придет вместо человека, который работал в клубе 13 лет
19 сентября 2020, 14:19
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
#Евгений Савин
28 августа 2019, 11:51
Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
#Уфа
02 июня 2019, 21:37
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
Дзюба – чемпион. Он шел к этому тринадцать лет
#Артем Дзюба
04 мая 2019, 22:07