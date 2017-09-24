Балтика - Томь: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
2:1

Балтика - Томь: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 18:00 МСК
24.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
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Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

31.10.2021 31 окт. 2021 вс 19:00
Балтика
4 : 0
Томь
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 19:00
Балтика
4
Томь
0
17.07.2021 17 июля 2021 сб 14:00
Томь
1 : 0
Балтика
17.07.2021 17 июля 2021 сб 14:00
Томь
1
Балтика
0
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0
Томь
1
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0
Балтика
1
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 12:00
Томь
0 : 0
Балтика
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 12:00
Томь
0
Балтика
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Балтика
1 : 0
Томь
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Балтика
1
Томь
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 15:00
Томь
1 : 1
Балтика
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 15:00
Томь
1
Балтика
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 12:00
Томь
1 : 0
Балтика
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 12:00
Томь
1
Балтика
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
2
Томь
1
10.05.2016 10 мая 2016 вт 20:00
Балтика
0 : 3
Томь
10.05.2016 10 мая 2016 вт 20:00
Балтика
0
Томь
3
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
Томь
2
Балтика
1
03.05.2015 03 мая 2015 вс 11:30
Томь
0 : 1
Балтика
03.05.2015 03 мая 2015 вс 11:30
Томь
0
Балтика
1
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Томь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 18:00
Балтика
1
Томь
2
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 19:30
Балтика
1 : 3
Томь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 19:30
Балтика
1
Томь
3
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 15:00
Томь
2 : 2
Балтика
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 15:00
Томь
2
Балтика
2

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