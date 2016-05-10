Балтика - Томь: 10 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
0:3

Балтика - Томь: 10 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
10 мая 2016, 20:00 МСК
10.05.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Балтика
мин
4
Ковалев
Константин Ковалев
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
70
I. Geloyan
I. Geloyan
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
38
Казаев
Ян Казаев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
8
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Маркович
Мирослав Маркович
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
20
Юрганов
Игорь Юрганов
-
27
Маклаков
Иван Маклаков
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
19
Шаваев
Алихан Шаваев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
33
Аллеф
Аллеф
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0
Балтика
1
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 12:00
Томь
0 : 0
Балтика
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 12:00
Томь
0
Балтика
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Балтика
1 : 0
Томь
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Балтика
1
Томь
0
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 15:00
Томь
1 : 1
Балтика
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 15:00
Томь
1
Балтика
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 12:00
Томь
1 : 0
Балтика
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 12:00
Томь
1
Балтика
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
2
Томь
1
10.05.2016 10 мая 2016 вт 20:00
Балтика
0 : 3
Томь
10.05.2016 10 мая 2016 вт 20:00
Балтика
0
Томь
3
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 12:00
Томь
2
Балтика
1
03.05.2015 03 мая 2015 вс 11:30
Томь
0 : 1
Балтика
03.05.2015 03 мая 2015 вс 11:30
Томь
0
Балтика
1
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Томь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 18:00
Балтика
1
Томь
2
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 19:30
Балтика
1 : 3
Томь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 19:30
Балтика
1
Томь
3
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 15:00
Томь
2 : 2
Балтика
06.08.2012 06 авг. 2012 пн 15:00
Томь
2
Балтика
2

Новости

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1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
# Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25