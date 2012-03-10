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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Каштру 32
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
10 марта 2012, 22:00 МСК
10.03.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Орфила
Педро Орфила
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Колунга
Адриан Колунга
74
0
Каштру
Андре Каштру
32'
32'
81
0
Баррал
Давид Баррал
64
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Менди
Формос Менди
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Лора
Альберто Лора
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Касес
Начо Касес
0
Билич
Мате Билич
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Коке
Коке
90
0
Кала
Кала
58
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
68
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
74
0
Перотти
Диего Перотти
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Ману
Ману
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Луна
Антонио Луна
0
Дэйвид
Дэйвид
0
Троховски
Петр Троховски
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара