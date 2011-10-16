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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Ману 15
Касерес 57
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 64
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
16 окт. 2011, 22:59 МСК
16.10.2011, 22:59 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Касерес
Мартин Касерес
57'
57'
90
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Медель
Гари Медель
81
0
Ману
Ману
15'
15'
74
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
0
Перотти
Диего Перотти
29
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Алексис
Алексис
0
Коке
Коке
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
84
0
Трехо
Оскар Трехо
80
0
Касес
Начо Касес
61
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
64'
64'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Суарес
Дамиан Суарес
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран