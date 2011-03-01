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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Фабиано 28
Перотти 35
Негредо 65
3:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
1 марта 2011, 23:55 МСК
1.03.2011, 23:55 МСК
вторник
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Перотти
Диего Перотти
35'
35'
73
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Медель
Гари Медель
80
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
28'
28'
67
0
Негредо
Альваро Негредо
65'
65'
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Алексис
Алексис
0
Ромарик
Ромарик
0
Ренато
Ренато
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Капель
Диего Капель
0
Кануте
Фредерик Кануте
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
46
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
68
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Ново
Начо Ново
90
0
Сангой
Гастон Сангой
68
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал