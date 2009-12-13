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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 10
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
13 дек. 2009, 23:00 МСК
13.12.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
66
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
83
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
66
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Адриано
Адриано
28
0
Перотти
Диего Перотти
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
10'
10'
80
0
Коне
Аруна Коне
59
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Кала
Кала
0
Валиенте
Марк Валиенте
0
Ренато
Ренато
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Капель
Диего Капель
0
Негредо
Альваро Негредо