Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 10
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
13 дек. 2009, 23:00 МСК
13.12.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
66
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
83
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
66
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Адриано
Адриано
28
0
Перотти
Диего Перотти
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
10'
10'
80
0
Коне
Аруна Коне
59
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Кала
Кала
0
Валиенте
Марк Валиенте
0
Ренато
Ренато
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Капель
Диего Капель
0
Негредо
Альваро Негредо