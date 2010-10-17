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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Сангой 6
Кастро 51
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
17 окт. 2010, 22:00 МСК
17.10.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Кастро
Диего Кастро
51'
51'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Кармело
Кармело
89
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
76
0
Сангой
Гастон Сангой
6'
6'
80
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Рауль
Рауль
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Билич
Мате Билич
0
Баррал
Давид Баррал
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Перотти
Диего Перотти
90
0
Ромарик
Ромарик
55
0
Ренато
Ренато
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
73
0
Фабиано
Луис Фабиано
90
0
Негредо
Альваро Негредо
55
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Акоста
Лаутаро Акоста