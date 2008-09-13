Матч завершен
Севилья
Севилья
4:3
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
13 сент. 2008, 22:55 МСК
13.09.2008, 22:55 МСК
суббота
Составы