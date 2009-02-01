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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 17
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
1 февр. 2009, 23:00 МСК
1.02.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Мехия Давила
Мехия Давила
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Херард
Херард
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
17'
17'
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Кармело
Кармело
84
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
34
0
Билич
Мате Билич
63
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Камара
Рауль Камара
0
Лора
Альберто Лора
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Баррал
Давид Баррал
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Капель
Диего Капель
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Душер
Альдо Душер
67
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
58
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Адриано
Адриано
0
Наварро
Фернандо Наварро
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
0
Ренато
Ренато
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Акоста
Лаутаро Акоста