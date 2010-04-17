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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Кануте 8
Фабиано 53
Кала 80
3:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
17 апр. 2010, 19:00 МСК
17.04.2010, 19:00 МСК
суббота
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Адриано
Адриано
73
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Кала
Кала
80'
80'
90
0
Ренато
Ренато
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
53'
53'
69
0
Кануте
Фредерик Кануте
8'
8'
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
0
Ромарик
Ромарик
0
Лоло
Лоло
0
Капель
Диего Капель
0
Негредо
Альваро Негредо
Спортинг
мин
0
Альварес
Карлос Альварес
90
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
46
0
Смилянич
Милан Смилянич
81
0
Кармело
Кармело
64
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Камачо
Диего Камачо
0
Кастро
Диего Кастро
0
Матео
Кике Матео
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал