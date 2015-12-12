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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Гамейро 75
Гамейро 80
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
12 дек. 2015, 22:30 МСК
12.12.2015, 22:30 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
19
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
45
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
69
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
81
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
23
Коке
Коке
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
9
Гамейро
Кевин Гамейро
80'
75'
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
28
Мере
Хорхе Мере
62
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
17
Омар
Омар
90
33
Нди
Дани Нди
78
25
Халилович
Ален Халилович
90
23
Джони
Джони
90
16
Кастро
Карлос Кастро
59
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
11
Лора
Альберто Лора
3
Менендес
Алекс Менендес
19
Кармона
Карлос Кармона
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
22
Перес
Пабло Перес
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро