Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 17
Политано 41
Дефрель 69
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 21:45 МСК
18.08.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
69'
69'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
17'
17'
90
16
Политано
Маттео Политано
41'
41'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
5
Антеи
Лука Антеи
76
Тротта
Марселло Тротта
69
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Црвена Звезда
мин
7
Руис
Джон Хайро Руис
90
93
Полетанович
Марко Полетанович
90