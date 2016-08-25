Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Стекеленбург 54
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 28
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 21:30 МСК
25.08.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Црвена Звезда
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
54'
54'
90
-
Фибел
Томас Фибел
90
7
Руис
Джон Хайро Руис
90
93
Полетанович
Марко Полетанович
90
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Матри
Алессандро Матри
83
25
Берарди
Доменико Берарди
28'
28'
90
16
Политано
Маттео Политано
62
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
5
Антеи
Лука Антеи
83
Тротта
Марселло Тротта
62
Фальчинелли
Диего Фальчинелли