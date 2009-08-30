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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 11
Маннини 45
Паццини 84
3:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 56
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
30 авг. 2009, 21:45 МСК
30.08.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
45'
45'
64
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
76
0
Паццини
Джампаоло Паццини
84'
84'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
11'
11'
87
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Циглер
Рето Циглер
0
Падалино
Марко Падалино
0
Поли
Андреа Поли
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
0
Фоти
Сальваторе Фоти
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Пепе
Симоне Пепе
82
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
46
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
56'
56'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Сапата
Кристиан Сапата
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Морозини
Пьермарио Морозини
0
Корради
Бернардо Корради
0
Санчес
Алексис Санчес