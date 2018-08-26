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Ротор VS Факел
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Ротор - Факел: 26 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:2
Ротор - Факел: 26 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 8 тур
ФНЛ,
8 тур
Россия
26 авг. 2018, 18:00 МСК
26.08.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Иван Сараев
Иван Сараев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Ротор
2 : 0
Факел
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Ротор
2
Факел
0
10.03.2019
10 марта 2019
вс
16:00
Факел
0 : 0
Ротор
10.03.2019
10 марта 2019
вс
16:00
Факел
0
Ротор
0
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1
Факел
2
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Ротор
0 : 0
Факел
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Ротор
0
Факел
0
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2
Ротор
0
24.08.2001
24 авг. 2001
пт
23:00
Ротор
4 : 0
Факел
24.08.2001
24 авг. 2001
пт
23:00
Ротор
4
Факел
0
11.05.2001
11 мая 2001
пт
23:00
Факел
3 : 1
Ротор
11.05.2001
11 мая 2001
пт
23:00
Факел
3
Ротор
1
18.08.2000
18 авг. 2000
пт
23:00
Ротор
2 : 0
Факел
18.08.2000
18 авг. 2000
пт
23:00
Ротор
2
Факел
0
12.05.2000
12 мая 2000
пт
23:00
Факел
2 : 2
Ротор
12.05.2000
12 мая 2000
пт
23:00
Факел
2
Ротор
2
11.09.1997
11 сент. 1997
чт
23:00
Ротор
2 : 0
Факел
11.09.1997
11 сент. 1997
чт
23:00
Ротор
2
Факел
0
16.05.1997
16 мая 1997
пт
23:00
Факел
0 : 0
Ротор
16.05.1997
16 мая 1997
пт
23:00
Факел
0
Ротор
0
17.10.1992
17 окт. 1992
сб
-:-
Ротор
2 : 0
Факел
17.10.1992
17 окт. 1992
сб
-:-
Ротор
2
Факел
0
12.09.1992
12 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1 : 0
Ротор
12.09.1992
12 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1
Ротор
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32