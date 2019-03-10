Факел - Ротор: 10 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0

Факел - Ротор: 10 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
10 марта 2019, 16:00 МСК
10.03.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Ротор
2 : 0
Факел
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Ротор
2
Факел
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:00
Факел
0 : 0
Ротор
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:00
Факел
0
Ротор
0
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Ротор
1
Факел
2
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Ротор
0 : 0
Факел
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Ротор
0
Факел
0
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
Факел
2
Ротор
0
24.08.2001 24 авг. 2001 пт 23:00
Ротор
4 : 0
Факел
24.08.2001 24 авг. 2001 пт 23:00
Ротор
4
Факел
0
11.05.2001 11 мая 2001 пт 23:00
Факел
3 : 1
Ротор
11.05.2001 11 мая 2001 пт 23:00
Факел
3
Ротор
1
18.08.2000 18 авг. 2000 пт 23:00
Ротор
2 : 0
Факел
18.08.2000 18 авг. 2000 пт 23:00
Ротор
2
Факел
0
12.05.2000 12 мая 2000 пт 23:00
Факел
2 : 2
Ротор
12.05.2000 12 мая 2000 пт 23:00
Факел
2
Ротор
2
11.09.1997 11 сент. 1997 чт 23:00
Ротор
2 : 0
Факел
11.09.1997 11 сент. 1997 чт 23:00
Ротор
2
Факел
0
16.05.1997 16 мая 1997 пт 23:00
Факел
0 : 0
Ротор
16.05.1997 16 мая 1997 пт 23:00
Факел
0
Ротор
0
17.10.1992 17 окт. 1992 сб -:-
Ротор
2 : 0
Факел
17.10.1992 17 окт. 1992 сб -:-
Ротор
2
Факел
0
12.09.1992 12 сент. 1992 сб 23:00
Факел
1 : 0
Ротор
12.09.1992 12 сент. 1992 сб 23:00
Факел
1
Ротор
0

Новости

ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
# Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32