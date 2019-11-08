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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мерино 63
1:1
Матч завершен
Леганес
Леганес
Эн-Несири 78
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
8 нояб. 2019, 23:00 МСК
8.11.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
7
Порту
Порту
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
11
Янузай
Аднан Янузай
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
63'
63'
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
6
Элустондо
Ариц Элустондо
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
8
Ресио
Ресио
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
6
Меса
Роке Меса
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
23
Кравец
Василий Кравец
12
Авазим
Чибози Авазим
18
Каррийо
Гидо Каррийо
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
78'
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль