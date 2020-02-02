Матч завершен
Леганес
Леганес
Омеруо 49
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Исак 20
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
2 февр. 2020, 14:00 МСК
2.02.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
49'
49'
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
8
Ресио
Ресио
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
6
Меса
Роке Меса
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
Запасные
21
Перес
Рубен Перес
27
Родригес
Оскар Родригес
18
Каррийо
Гидо Каррийо
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
26
Хиль
Бриан Хиль
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
7
Порту
Порту
90
11
Янузай
Аднан Янузай
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
90
19
Исак
Александер Исак
20'
20'
90
Запасные
30
Субиаурре
Андони Субиаурре
12
Муньос
Айэн Муньос
21
Эдегор
Мартин Эдегор
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
22
Барренечеа
Андер Барренечеа