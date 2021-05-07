Реал Сосьедад

Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
Запасные
Тренерский состав
мин
Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
90'
Замена
87'
85'
Замена
85'
Замена
Замена
83'
ГОЛ! 1:0
72'
67'
Замена
67'
Замена
46'
Замена
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
36'
24'
Желтая карточка
12'
Желтая карточка
11'
Красная карточка
11'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
18 августа 2020, 14:47
28 декабря 2019, 22:03
04 апреля, 00:40
10 января, 10:30
09 января, 16:16
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
22 ноября 2020, 21:42
19 октября 2020, 10:11