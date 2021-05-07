Реал Сосьедад - Эльче: 07 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Элустондо 72
Оярсабаль 90
2:0

Реал Сосьедад - Эльче: 07 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Эльче
Эльче
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
7 мая 2021, 22:00 МСК
7.05.2021, 22:00 МСК
пятница
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Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
72'
72'
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
18
Горосабель
Андони Горосабель
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90'
90'
90
14
Гуриди
Хон Гуриди
46
16
Гевара
Андер Гевара
46
21
Сильва
Давид Сильва
90
11
Янузай
Аднан Янузай
87
19
Исак
Александер Исак
83
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
-
7
Порту
Порту
3
5
Субельдия
Игор Субельдия
-
36
Субименди
Мартин Субименди
44
25
Баутиста
Хон Баутиста
7
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
44
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Тренерский состав
Иманол Альгуасиль
Эльче
мин
1
Газзанига
Пауло Газзанига
90
12
Кальво
Дани Кальво
90
5
Верду
Гонсало Верду
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
90
16
Фидель
Фидель
46
10
Милла
Пере Милла
85
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
85
14
Гути
Рауль Гути
90
17
Хосан
Хосан
67
9
Бойе
Лукас Бойе
67
Запасные
13
Бадия
Эдгар Бадия
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
2
Гонсалес
Диего Гонсалес
-
24
Хосема
Хосема
5
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
5
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
4
Марконе
Иван Марконе
44
20
Пьятти
Пабло Пьятти
23
7
Нино
Нино
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
23
11
Моренте
Тете Моренте
-
Тренерский состав
Хорхе Альмирон

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Микель Оярсабаль
90'
Замена
Порту
Аднан Янузай
87'
85'
Замена
Луисми
Оменуке Мфулу
85'
Замена
Хосема
Пере Милла
Замена
Хон Баутиста
Александер Исак
83'
ГОЛ! 1:0
Ариц Элустондо
72'
67'
Замена
Пабло Пьятти
Хосан
67'
Замена
Гидо Каррийо
Лукас Бойе
46'
Замена
Иван Марконе
Фидель
Замена
Мартин Субименди
Андер Гевара
46'
Замена
Андер Барренечеа
Хон Гуриди
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Андер Гевара
36'
24'
Желтая карточка
Антонио Барраган
12'
Желтая карточка
Фидель
11'
Красная карточка
Рауль Гути
11'
Желтая карточка
Пауло Газзанига
Начало матча

Прошлые матчи

07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эльче
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Реал Сосьедад
2
Эльче
0
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Эльче
0 : 3
Реал Сосьедад
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Эльче
0
Реал Сосьедад
3
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
Эльче
1 : 0
Реал Сосьедад
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
Эльче
1
Реал Сосьедад
0
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Эльче
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:45
Реал Сосьедад
3
Эльче
0
28.01.2014 28 янв. 2014 вт -:-
Реал Сосьедад
4 : 0
Эльче
28.01.2014 28 янв. 2014 вт -:-
Реал Сосьедад
4
Эльче
0
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 20:00
Эльче
1 : 1
Реал Сосьедад
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 20:00
Эльче
1
Реал Сосьедад
1

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