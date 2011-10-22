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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гарсия 59
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
22 окт. 2011, 19:00 МСК
22.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Серрано
Оскар Серрано
62
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Арана
Мануэль Арана
80
0
Стуани
Кристиан Стуани
68
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
0
Коне
Мамаду Коне
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Ромарик
Ромарик
57
0
Хави Маркес
Хави Маркес
86
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
59'
59'
90
0
Васкес
Альваро Васкес
76
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Фонте
Руи Фонте