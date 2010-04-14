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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Тчите 37
Тчите 51
Арана 90
3:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Алонсо 33
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
14 апр. 2010, 21:00 МСК
14.04.2010, 21:00 МСК
среда
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
68
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
53
0
Арана
Мануэль Арана
90'
90'
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
37'
51'
37', 51'
80
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Хиско
Хиско
0
Боладо
Иван Боладо
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
50
0
Коро
Коро
65
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
66
0
Алонсо
Иван Алонсо
33'
33'
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Пильюд
Иван Пильюд
0
Руис
Виктор Руис
0
Вила
Дидач Вила
0
Маркес
Фернандо Маркес
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Саар
Бен Саар