Матч завершен
Расинг
Сантандер
1:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
4 нояб. 2007, 19:00 МСК
4.11.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы