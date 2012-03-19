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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 26
Коутиньо 33
Морено 80
3:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 12
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
19 марта 2012, 22:59 МСК
19.03.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
80'
80'
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
33'
33'
87
0
Уче
Калу Уче
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Верду
Хоан Верду
26'
26'
70
0
Гомес
Кристиан Гомес
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
41
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Ромарик
Ромарик
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Васкес
Альваро Васкес
Расинг
мин
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
46
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
60
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Арана
Мануэль Арана
70
0
Гульон
Маркос Гульон
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
12'
12'
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Кеннеди
Кеннеди