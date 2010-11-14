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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
14 нояб. 2010, 19:00 МСК
14.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
69
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
0
Ариэль
Ариэль
46
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Понсе
Вальдо Понсе
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Боладо
Иван Боладо
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
85
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Освальдо
Пабло Освальдо
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
78
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Чика
Хавьер Чика
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Молина
Мануэль Молина
0
Гарсия
Серхио Гарсия
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Васкес
Альваро Васкес