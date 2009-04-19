Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Алонсо 57
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
19 апр. 2009, 18:00 МСК
19.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Харке
Даниэль Гонсалез Харке
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Нене
Нене
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Роман
Роман
65
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
75
0
Алонсо
Иван Алонсо
57'
57'
87
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Чика
Хавьер Чика
0
Де Ла Пенья
Иван Де Ла Пенья
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Смилянич
Милан Смилянич
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Луис Фернандес
78
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Сепси
Ласло Сепси
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Каналес
Серхио Каналес