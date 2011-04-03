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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Освальдо 37
1:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Колса 50
Дос Сантос 75
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
3 апр. 2011, 18:00 МСК
3.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
34
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
80
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
79
0
Освальдо
Пабло Освальдо
37'
37'
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Душер
Альдо Душер
0
Молина
Мануэль Молина
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
50'
50'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
75'
75'
82
0
Боладо
Иван Боладо
70
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Розенберг
Маркус Розенберг
0
Кеннеди
Кеннеди
0
Ариэль
Ариэль