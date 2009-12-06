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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:4
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Энрике 47
Каналес 52
Тчите 68
Каналес 72
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
6 дек. 2009, 19:00 МСК
6.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Пильюд
Иван Пильюд
90
0
Баэна
Рауль Баэна
53
0
Коро
Коро
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
53
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
0
Саар
Бен Саар
62
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Шунсуке Накамура
Шунсуке Накамура
0
Верду
Хоан Верду
0
Маркес
Фернандо Маркес
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Алонсо
Иван Алонсо
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
47'
47'
90
0
Моррис
Насиф Моррис
62
0
Серрано
Оскар Серрано
80
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
52'
72'
52', 72'
73
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
68'
68'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Геихо
Алекс Геихо