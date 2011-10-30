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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 62
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
30 окт. 2011, 20:00 МСК
30.10.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
61
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
26
0
Мунитис
Педро Мунитис
70
0
Коне
Мамаду Коне
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луке
Хулиан Луке
0
Стуани
Кристиан Стуани
62'
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Устариц
Астарлоа Устариц
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Ириней
Ириней
86
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
73
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
77
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Хуанито
Хуанито
0
Хуанма
Хуанма
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Молина
Хорхе Молина