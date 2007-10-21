Матч завершен
Бетис
Севилья
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
21 окт. 2007, 18:00 МСК
21.10.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы