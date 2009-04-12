Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Люксен 5
Жигич 32
2:3
Матч завершен
Бетис
Севилья
Эду 19
Эмана 29
Эмана 53
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
12 апр. 2009, 18:00 МСК
12.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Моратон
Хосе Моратон
46
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
52
0
Люксен
Петер Люксен
5'
5'
75
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
32'
32'
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Фернандес
Луис Фернандес
0
Сепси
Ласло Сепси
0
Колса
Гонсало Колса
0
Тчите
Мохамед Тчите
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Вега
Фернандо Вега
90
0
Мелли
Мелли
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Одонкор
Давид Одонкор
58
0
Арсу
Арсу
90
0
Аурелио
Мехмет Аурелио
90
0
Капи
Капи
82
0
Эмана
Ашилль Эмана
29'
53'
29', 53'
90
0
Эду
Эду
19'
19'
90
Запасные
0
Илич
Бранко Илич
0
Монсон
Лусиано Монсон
0
Давид Ривас
Давид Ривас
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Хуанма
Хуанма