Матч завершен
Расинг
Сантандер
3:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
9 марта 2008, 19:00 МСК
9.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы