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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Санта Крус 18
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 79
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
25 марта 2012, 20:45 МСК
25.03.2012, 20:45 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
65
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
63
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
18'
18'
77
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Хуанма
Хуанма
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Молина
Хорхе Молина
Расинг
мин
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Перес
Франсис Перес
66
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
74
0
Гульон
Маркос Гульон
56
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Бабакар
Хума Бабакар
90
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
90
Запасные
0
Сотрес
Даниэль Сотрес
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Барба
Осмар Барба
0
Колса
Гонсало Колса
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Стуани
Кристиан Стуани
79'