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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Фалько 60
Табанелли 70
2:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 31
Кришито 45
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
8 дек. 2019, 14:30 МСК
8.12.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
11
Шахов
Евгений Шахов
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
37
Маер
Жан Маер
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
85
Имбула
Жанелли Имбула
23
Табанелли
Андреа Табанелли
70'
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
17
Фариас
Диего Фариас
10
Фалько
Филиппо Фалько
60'
Дженоа
мин
19
Пандев
Горан Пандев
31'
31'
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
4
Кришито
Доменико Кришито
45'
45'
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
21
Радованович
Иван Радованович
29
Кассата
Франческо Кассата
30
Фавилли
Андреа Фавилли