Кольмар - Лилль: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кольмар
0:0
( 10 : 9)

Кольмар - Лилль: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
23 янв. 2010, 17:00 МСК
23.01.2010, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
28
Рейнилду
Рейнилду
6
Фонте
Жозе Фонте
5
Ботман
Свен Ботман
2
Челик
Зеки Челик
7
Бамба
Жонатан Бамба
21
Андре
Бенжамин Андре
8
Шека
Шека
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
22
Веа
Тимоти Веа
9
Дэвид
Джонатан Дэвид
Запасные
1
Карнезис
Орестис Карнезис
-
29
Брадарич
Домагой Брадарич
-
3
Джало
Тиагу Джало
-
18
Саншеш
Ренату Саншеш
-
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
19
Лихаджи
Исаак Лихаджи
-

События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

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