Кольмар

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Франция
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Результаты
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 20:00
Кольмар
1 : 2
Булонь
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 20:00
1/16 финала
Кольмар
1
Булонь
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:00
Кольмар
0(10) : 0(9)
Лилль
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:00
1/32 финала
Кольмар
0
Лилль
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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