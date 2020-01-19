Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Герта
Берлин
0:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 60
Левандовски 73
Алькантара 76
Перишич 84
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
19 янв. 2020, 17:30 МСК
19.01.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
2
Пекарик
Петер Пекарик
4
Рекик
Карим Рекик
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
30
Вольф
Мариус Вольф
14
Кепке
Паскаль Кепке
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
60'
60'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
76'
76'
90
14
Перишич
Иван Перишич
84'
84'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
73'
73'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее