Матч завершен
Герта
Берлин
0:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 60
Левандовски 73
Алькантара 76
Перишич 84
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
19 янв. 2020, 17:30 МСК
19.01.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
2
Пекарик
Петер Пекарик
4
Рекик
Карим Рекик
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
30
Вольф
Мариус Вольф
14
Кепке
Паскаль Кепке
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
60'
60'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
76'
76'
90
14
Перишич
Иван Перишич
84'
84'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
73'
73'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее