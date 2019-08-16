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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 24
Левандовски 60
2:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Лукебакио 36
Груйич 38
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
16 авг. 2019, 21:30 МСК
16.08.2019, 21:30 МСК
пятница
Харм Осмерс
Харм Осмерс
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
24'
60'
24'
60'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
85
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
87
4
Зюле
Никлас Зюле
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
33
Маи
Ларс Лукас Маи
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Саншеш
Ренату Саншеш
37
Вилль
Пауль Вилль
28
Сингх
Сарпит Сингх
38
Вридт
Кваси Вридт
Герта
мин
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
63
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
11
Леки
Мэтью Леки
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
15
Груйич
Марко Груйич
38'
38'
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
78
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
36'
36'
68
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
7
Левен
Эдуард Левен
26
Фриде
Сидни Фриде
8
Калу
Саломон Калу
27
Зелке
Дави Зелке
14
Кепке
Паскаль Кепке