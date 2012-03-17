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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Герта
Берлин
0:6
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 9
Роббен 12
Роббен 19
Гомес 50
Кроос 51
Роббен 67
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
17 марта 2012, 20:30 МСК
17.03.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
46
0
Пердедай
Фанол Пердедай
46
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
72
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Торун
Тунай Торун
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
72
0
Кроос
Тони Кроос
51'
51'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
9'
9'
61
0
Роббен
Арьен Роббен
12'
19'
67'
12'
19', 67'
69
0
Гомес
Марио Гомес
50'
50'
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Усами
Такаши Усами
0
Петерсен
Нильс Петерсен