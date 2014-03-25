Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 66
1:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Кроос 6
Гетце 14
Рибери 79
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
25 марта 2014, 22:00 МСК
25.03.2014, 22:00 МСК
вторник
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Мухтар
Хани Мухтар
71
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
64
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Рамос
Адриан Рамос
66'
66'
87
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Холланд
Фабиан Холланд
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
64
0
Кроос
Тони Кроос
6'
6'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
54
0
Гетце
Марио Гетце
14'
14'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
54
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рибери
Франк Рибери
79'
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
0
Манджукич
Марио Манджукич